Um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga noch zu erreichen, musste der ASV Maxdorf die SG Frankweiler schlagen. Diese Aufgabe hat das Team von Trainer Frank Wieschalla problemlos erledigt. Mit dem 4:0 (2:0)-Erfolg hat der ASV den Rückstand zum rettenden Ufer auf einen Zähler verkürzt.

„Die Anspannung ist spürbar“, sagte Wieschalla vor dem Anpfiff. Und tatsächlich hatte Maxdorf zunächst einige Probleme, den Spagat zwischen Druck machen einerseits und der SG nicht ins offene Messer zu laufen andererseits, hinzubekommen. Die Einheimischen waren zwar überlegen, aber der letzte Pass in die Spitze kam nicht an. Trotz hochstehender Außenbahnspieler fand der ASV eine halbe Stunde lang im gegnerischen Strafraum quasi nicht statt. Nur bei zwei Freistößen von Kapitän Christian Jesberger kam so etwas wie Torgefahr auf. Den ersten entschärfte Torhüter Marc Mehlem (20.), der zweite kam über Maximilian Albrecht zu Mohammed Harb, der aber noch gestört wurde (35.). Frankweilers beste Möglichkeit war ein Schuss von Rene Wehrle nach Drei-gegen-zwei-Überzahlkonter, der die Latte touchierte (31.).

Binnen drei Minuten das Spiel entschieden

Doch binnen drei Minuten kam der ASV auf die Siegesstraße. Auf Vorlage von Felix Hundinger traf Harb zum 1:0 (39.). Und auch beim 2:0 war Hundinger der Ausgangspunkt. Jesberger bediente Harb, der mit einem fulminanten 22-Meter-Schuss erfolgreich war (42.). „Das 1:0 war der Dosenöffner. Danach lief es besser“, sagte Harb. „Wir haben die Hausaufgaben erledigt. Es war klar, dass wir irgendwann das Bollwerk der Gäste knacken werden“, verdeutlichte Wieschalla.

Im zweiten Abschnitt musste Maxdorf in einer Minute zweimal die Luft anhalten. Jonas Roth traf mit einem Distanzschuss den Pfosten (52.), und einen Ball von Rainer Vollmar lenkte Torwart Claudius Kuntz ebenfalls ans Aluminium (53.). Doch dann spielte nur noch der ASV. „Wir hätten die Partie früher entscheiden können“, sagte Albrecht, über den viele Angriffe liefen. Osman Sanli (65.) und Joker Kevin Kaspar (81.) erhöhten auf 4:0.

So spielten sie

ASV Maxdorf: Kuntz - Schäfer, Horn, Gräble - Hundinger (72. Braun), Harb, Albrecht (72. Bussek), Wolf, Rudolph - Jesberger (66. Kaspar), Sanli (66. Koch)

SG Frankweiler: Mehlem - Damm (72. Guhmann), Roth (85. Täumer), Keßler - Joseph, Simon, Hamidi, Imhof (85. Leonhardt) - Kiefer, Vollmer - Wehrle (72. Schneider)