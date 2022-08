Die Trockenheit stresst Pflanzen. In Ludwigshafen werden im Jahr rund 3500 Bäume an Straßen mit insgesamt zirka zehn Millionen Liter gewässert. Jetzt hilft auch die Feuerwehr. Warum und wie das läuft, lesen Sie hier.

Viel Natur gibt’s auch im Stadtpark auf der Ludwigshafener Parkinsel. Dort steigt ab 24. August das 18. Festival des deutschen Films. Der Ausrichter hofft bis 11. September auf 90.000 Besucher. Kritiker beklagen, dass die Großveranstaltung das Landschaftsschutzgebiet zerstört. Warum sich die Debatte weiter zuspitzt, lesen Sie hier.

Die „Alte Brauerei“ am Klinikum ist eines der eindrucksvollsten Industriedenkmäler Mannheims aus der Zeit vor 1900. Nach dem denkmalgerechten Umbau der ehemaligen Mälzerei wurde nun auch die Sanierung der übrigen Gebäude in Angriff genommen. Was daraus wird, lesen Sie hier.

Das Großfeuer in Neustadt-Hambach hat diese Woche beunruhigt. Die Speyerer Feuerwehr hat die Lage analysiert und berichtet von einer hohen Waldbrandgefahr auch in Rheinnähe. Wie sie im Notfall vorgeht, lesen Sie hier.

Jürgen Creutzmann und die Müllgebühren, das ist eine ganz besondere Beziehung. Einmal hat er schon vor dem Verwaltungsgericht dagegen geklagt. Ob es wieder dazu kommt? Widerspruch gegen den Bescheid hat der Dudenhofener schon mal eingelegt. Mehr dazu hier.

Wie läuft’s eigentlich in den Fußgängerzonen in der Region? Durchaus unterschiedlich. Was in Ludwigshafen, Mannheim, Frankenthal und Speyer geplant ist und wo sich Konflikte abzeichnen, lesen Sie hier.