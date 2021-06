Ein 56-Jähriger ist am Sonntag um 1 Uhr in der Pfingstweide von einem Unbekannten verletzt worden. Laut Polizei war der Spaziergänger in der Budapester Straße unterwegs, als er von hinten gegen den Kopf geschlagen wurde. Er stürzte und verletzte sich leicht. Vermutlich handelt es sich bei dem Täter um einen Mann. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.