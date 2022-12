Die SPD Oppau-Edigheim-Pfingstweide will die Jugendfarm unbedingt erhalten und unterstützt Ortsvorsteher Frank Meier bei seiner Einschätzung, wonach die Jugendfarm eine „unverzichtbare“ Einrichtung für die Pfingstweide sei. „Die Jugendfarm gibt Stadtkindern nicht nur einen Zugang zur Natur, sie ist auch sozialer Treffpunkt für Kinder aus allen drei nördlichen Stadtteilen. Und an Kindern darf nie gespart werden. Sie sind unsere Zukunft“, teilt der Parteivorsitzende, Gregory Scholz, mit. Auch Ortsbeirat Fritz Poh betont: „Kinder und gerade Kinder, die in Wohnungen wohnen, haben die letzten Jahre unter Corona genug gelitten. Die Jugendfarm zu schließen, wäre unverantwortlich.“ Die Jugendfarm fürchtet um ihre Existenz, weil die Stadt Ludwigshafen im Zuge der laufenden Haushaltsberatungen einen hohen zweistelligen Millionenbetrag einsparen muss.