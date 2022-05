In der Pfingstweide ist ein Reifenstecher unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag jeweils ein Reifen an einem Opel und einem Nissan zerstochen, die im Stockholmer Weg geparkt waren. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621-963 2222.