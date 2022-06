In der Pfingstweide wird von Samstag bis Dienstag Kerwe gefeiert. Auf dem Platz vor dem Gemeinschaftshaus in der Budapester Straße werden sieben Fahrgeschäfte beziehungsweise Stände aufgebaut, wie Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) weiter mitteilt. Auch ein kleines Riesenrad sei diesmal dabei. Meier wird am Samstag um 15 Uhr die Kerwe eröffnen. Ein Rahmenprogramm der Vereine werde es nicht geben.