In der Zeit zwischen Sonntagabend 19.30 Uhr und Montagmorgen 6 Uhr sind bisher noch unbekannte Täter in die Grundschule Pfingstweide in der Budapester Straße eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, steht laut Mitteilung der Polizei derzeit noch nicht fest. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-2773 bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.