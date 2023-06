Der Ludwigshafener Norden ist bunt und gut drauf: Wie viel Leben in ihm steckt, will der Stadtteil Pfingstweide am Samstag, 1. Juli, zeigen. Am Abend beweist Paul Metzger, Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen, seine Fähigkeiten als DJ.

Von 10 bis 15 Uhr stellen sich unter dem Titel „Lebendiger Stadtteil“ Einrichtungen und Institutionen vor, darunter die Protestantische Gemeinde und ihre Protestantische Kita „Regenbogen“, die beim deutschen Kita-Preis vor wenigen Wochen den zweiten Platz belegte. Die in Berlin ausgezeichnete Kita hat diese Veranstaltung angestoßen.

Start mit interreligiösem Gottesdienst

Mit dabei sind außerdem die Frauenbildungsstätte Igra, die Grundschule, die Ökumenische Sozialstation, die katholische Gemeinde samt Kolpingsfamilie und Kita St. Albert, die städtischen Kitas „Kecke Spatzen“ und „Pfingstweide“, der Verein „Pfingstweide Miteinander“ sowie der Sportverein.

Dekan Paul Metzger Foto: Privat

Der Tag beginnt laut Ankündigung mit einem interreligiösen Gottesdienst auf dem Vorplatz des Protestantischen Gemeindezentrums (10 Uhr, Brüsseler Ring 59). Bis zum Nachmittag öffnen die elf Einrichtungen über den Stadtteil verteilt ihre Türen und präsentieren sich mit Informationen, Aktionen und Kulinarischem. Das Angebot reicht von einer Wasserbombenschlacht und Seifenblasenspaß über Meditationsmusik bis zu Stockbrot und Lamacun.

Party im Pfarrhof

Am Abend feiert die Kirchengemeinde in der Pfingstweide ihren 50. Geburtstag mit einer DJ-Nacht (ab 20 Uhr, Pfarrhof, Brüsseler Ring 59). Dekan und Gemeindepfarrer Pfarrer Paul Metzger heizt mit Stücken aus den 80er-Jahren ein, bevor DJ Olde übernimmt. Er legt Musik aus den 90ern bis heute auf.

Noch Fragen?

Karten sind für sieben Euro an der Abendkasse erhältlich. Weitere Infos im Netz unter www.pfingstweide.de/event/listing.