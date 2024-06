Unbekannte sind am Dienstagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Pfingstweide eingebrochen. Laut Polizeibericht drangen die Täter zwischen 10 Uhr und 10.45 Uhr in das Haus in der Helsinkistraße ein. Nach ersten Ermittlungen wurde Schmuck gestohlen. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Helsinkistraße aufgefallen sind. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.