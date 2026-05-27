150 Sportler aus 57 Vereinen gehen beim Pfingstsportfest der TG 04 Limburgerhof im Waldstadion an den Start. Bei heißen Temperaturen erzielen regionale Starter Bestwerte.

Die Rückkehr an frühere Wirkungsstätte brachte ihr die direkte Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften: Alina Böhm, die einst das Trikot der TG 04 Limburgerhof trug, inzwischen aber für den LC Jena in Thüringen startet, brillierte beim Pfingstsportfest im Waldstadion und qualifizierte sich mit 5003 Punkten für die nationalen Titelkämpfe. Außer ihr gelang dies bei den Frauen noch zwei Athletinnen, nämlich der aus Ruppertsberg stammenden Saskia Woidy, die für die SV Go! Saar 05 aus Saarbrücken antritt, und Anne Braun von der LG Kurpfalz. Die stärkste Einzelleistung bot die 30 Jahre alte Böhm: Sie gewann die 100-Meter-Hürden in 14,34 Sekunden, was ihr 931 Punkte einbrachte.

Ebenfalls ihr Ticket zu den Deutschen Meisterschaften sicherte sich in der Klasse WJ U18 Marike Meyer aus Frankenthal, die mit 4647 Punkten die Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) erreichte. In der WJ U20 übertraf Ronja Wulfert vom LTV Bad Dürkheim mit 4620 Punkten die Norm um mehr als 300 Punkte und kann sich ebenfalls auf die Reise nach Hannover vorbereiten. Mit dabei ist auch die Zweitplatzierte Paula Vitze aus Eppstein-Kelkheim.

Sechs persönliche Bestwerte

Die stärkste Gruppe unter den 150 gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 57 Vereinen, die aus zehn Bundesländern und aus Belgien kamen, stellte die Altersklasse W15, in der 28 Mehrkämpferinnen an den Start gingen. Bei den hochsommerlichen Temperaturen im Waldstadion setzten sich im Siebenkampf Lina Näkel von der LG Ahrweiler vor Jara Verenz Sola vom USC Mainz durch und sicherten sich das Ticket für die Deutschen Meisterschaften in den Nachwuchsklassen im August. Milla Biegert und Milla Schwind von der TG 04 Limburgerhof empfahlen sich mit den Plätzen zwölf und 21. Für Milla Schwind bedeuteten sechs persönliche Bestleistungen in Einzeldisziplinen auch eine neue Bestleistung im Siebenkampf. Biegert steigerte ihre Bestzeit über 80m-Hürden.

Bei den 14-jährigen Mädchen siegte Claudia Daniela Zamora Izaguirre von der TG Frankenthal mit starken Leistungen im Sprint und Hürdensprint. Clara Spies von der TG 04 stellte bei ihrem ersten Siebenkampf vier persönliche Bestleistungen auf und landete auf Platz 18.

Überregionaler Ruf

Bester Starter bei den Männern war in diesem Jahr Niklas Kretschmer von der Schwäbischen Alb mit 6216 Punkten, der sich ebenso für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Hannover qualifizierte. Mit 5200 Punkten schob sich Rolf Pries (Ottobrunn) auf Rang zwei und sicherte sich diese Platzierung in der Bestenliste. Eine der weitesten Anreisen hatte diesmal Detlef Döpping (LA Zentrum Gotha). Für ihn lohnte sich der zweitägige Wettbewerb: Mit 6431 Punkten siegte er in der AK M70 und setzte sich an die Spitze der Deutschen Bestenliste.

Bei den Jugendlichen setzte der 14-jährige Max Weber vom USC Mainz mit 5012 Punkten sowie bei den 15-jährigen Moritz Bayer (LSG Saarbrücken-Sulzbachtal) mit 4989 Zählern Akzente; beide qualifizierten sich für die DM-Titelkämpfe. Bereits zum fünften Mal wurde zusätzlich vereinsintern ein Vierkampf für den Nachwuchs der TG 04 Limburgerhof ausgetragen. 35 Athletinnen und Athleten in den Wettkampfklassen U8 bis U14 nutzten die zahlreichen Wettbewerbe, um weitere Erfahrungen im Mehrkampf zu sammeln.

Die TG 04 Limburgerhof genießt einen überregional guten Ruf als Ausrichter. Seit mehr als drei Jahrzehnten hält der Verein an seiner Tradition fest, das Pfingstsportfest für Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer zu organisieren und ihnen eine weitere Möglichkeit zu geben, sich für die nationalen Titelkämpfe zu qualifizieren. Für das kommende Jahr laufen nach den Worten von Organisationschef Wolfgang Gerlinger bereits die Vorbereitungen, denn es steht ein kleines Jubiläum an. An Pfingsten 2027 trifft sich die Mehrkampfszene dann zum 35. Mal in Limburgerhof.