Am Donnerstagmittag ist es beim Kirchheimer Hof in Heidelberg zu einem kuriosen „Zusammenstoß“ zwischen Auto und Pferd gekommen. Laut Polizei wollte ein Reiter auf seinem Pferd die Fahrbahn überqueren. Als ein 70-jähriger Autofahrer vorsichtig an dem Pferd vorbeifahren wollte, drehte sich das Tier plötzlich zu dem Fahrzeug hin und setzte sich kurzerhand auf die Motorhaube. Verletzt wurde dabei weder Mensch noch Tier, lediglich die Motorhaube bekam eine Delle ab.