Drei Menschen wurden am Donnerstagabend an der Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz (Mitte) durch Pfefferspray leicht verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war es gegen 20.10 Uhr zu einem Streit zwischen einem 38-Jährigen und einer Gruppe von vier bis sechs Personen gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung sprühte ein Jugendlicher aus der Gruppe Pfefferspray in Richtung des 38-Jährigen. Der Mann sowie eine unbeteiligte 19-Jährige und ein 24-Jähriger wurden dadurch leicht verletzt. Die Gruppe lief im Anschluss in Richtung Rheinufer. Der Heranwachsende, der das Pfefferspray einsetzte, ist zwischen 18 und 20 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung und hatte einen Drei-Tage-Bart. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.