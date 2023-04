Drei Jugendliche haben am Montag in einem Linienbus offenbar spaßeshalber Pfefferspray versprüht. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde bei dem Vorfall gegen 21.30 Uhr in der Sternstraße (Friesenheim) niemand ernsthaft verletzt. Eine 22-Jährige erlitt Atemwegsreizungen. Als der Fahrer die Tür öffnete, um den Bus zu lüften, flüchteten die Jungen unerkannt. Die Polizei wertet nun die Videoaufzeichnungen aus und sucht weitere Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.