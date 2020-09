Die Polizei hat neue Erkenntnisse zur Pfefferspray-Attacke vom Montag in Friesenheim, als sich zwei Autofahrer gegen 14.15 nach einem Unfall in der Carl-Bosch-Straße angegriffen und mehrere Personen verletzt hatten, darunter ein einjähriges Kind.

Absichtlich in VW gefahren

Demnach ist davon auszugehen, dass ein 40-Jähriger als einer der Täter mit seinem orange-roten Ford Focus C-Max einen 22-Jährigen auf der Carl-Bosch- in Richtung Brunckstraße überholt hatte und dabei in Höhe der Karl-Müller-Straße absichtlich in dessen schwarzen VW Fox fuhr. Anschließend sprühte der 40-Jährige Pfefferspray in das Auto des 22-Jährigen, in dem sich noch ein 20-Jähriger und ein Mädchen befanden. Der 22-Jährige stieg daraufhin aus und besprühte den 40-Jährigen, eine 39-Jährige und einen 18-Jährigen, die zuvor in dem Ford mitgefahren waren, ebenfalls mit Pfefferspray. Alle sechs Beteiligten wurden leicht verletzt. Zudem wurden vier unbeteiligte Personen, die die Streitenden zu trennen versuchten, leicht verletzt.

Mehrere Strafverfahren

Der 40-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Nötigung eingeleitet. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürften schon länger andauernde Streitigkeiten der Auslöser für den Vorfall gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.