Zwei 15-Jährige hatten am Mittwochabend eine unangenehme Begegnung mit drei anderen Jugendlichen. Am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr trafen sie laut Polizei in Mannheim-Seckenheim aufeinander. Die dreiköpfige Gruppe lief den zwei 15-Jährigen offenbar hinterher und sprach diese dann an. Als sich einer der 15-Jährigen umdrehte, sprühte ihm einer der anderen Jugendlichen Pfefferspray ins Gesicht. Danach flüchteten die Unbekannten in Richtung Rathaus. Der 15-Jährige wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter werden so beschrieben: männlich, zwischen 16 und 17 Jahre alt, dunkel gekleidet; sie trugen jeweils eine Schildmütze. Der Jugendliche, der das Pfefferspray zückte, soll nur 1,50 Meter groß sein. Die anderen beiden waren angeblich 1,80 Meter groß. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen können sich unter Telefon 06203 9305-0 melden.