Die evangelische Kirche veranstaltet am Sonntag einen Tauftag am Rhein. Wir haben mit Pfarrerin Susanne Schramm (56) darüber gesprochen. Viermal beginnen kurze Gottesdienste (11, 12.30, 14 und 15.30 Uhr) mit Taufstationen.

Frau Schramm, wie muss man sich eine Taufe am Rhein vorstellen?

Wir taufen mit dem Rheinwasser. Wir gehen mit den Leuten runter zum Fluss und holen das Wasser mit einem Eimer. Dann benutzen wir aber normale Taufschalen wie im Gottesdienst auch, um die Leute zu taufen.

Warum findet die Taufe auf der Parkinsel statt?

Das ist ja ein sehr großes Tauffest auf der Parkinsel, und da sind einfach auch ganz andere räumliche Möglichkeiten. Da sind Wiesen zum Picknick machen oder große Bäume mit Schatten und auch das fließende Wasser, das hat einfach etwas Schönes. Es gibt mittlerweile schon über 80 Anmeldungen, plus die Leute, die spontan vorbeikommen wollen und dann ist es einfach eine ganz großartige Sache, das Ganze im Sommer am Rhein zu veranstalten. Das ist auch schon zu einer Tradition dort geworden.

Wie erklären Sie sich den Ansturm an Täuflingen?

Zum einen sind es Leute aus ganz Ludwigshafen, die kommen und ich glaube, dass es für viele einfach im Freien ein attraktives Angebot ist. Gerade mit Kindern, weil die sich da viel freier bewegen können und auch ein Spielplatz in der Nähe ist. Und man kann einfach mit den Familien schöner dort sitzen. Es ist einfach ein bisschen freier als in einer Kirche. Ich glaube, dass dies für viele einfach den Unterschied macht. Es ist wie ein Tauf-Festival gestaltet, was es auch attraktiver macht.

Jesus wurde auch in einem Fluss getauft. Erinnert das Tauffest daran?

Jesus wurde ja im Jordan getauft und grundsätzlich war es ja früher auch wirklich so, dass die Leute komplett untergetaucht worden sind. Auch das lebendige Wasser und die Vitalität waren wichtig. Also ja, ich finde das schon eine ganz andere Zeremonie als bei einer Taufe in einer Kirche.

Wofür steht Wasser bei einer Taufe?

In der Taufe hat das Wasser eine doppelte Funktion: Zum einen ist Wasser etwas Lebensnotwendiges und sorgt dafür, dass etwas erblühen kann. Außerdem reinigt Wasser auch natürlich noch. Diese beiden Aspekte bringen einen Neuanfang mit sich und zeichnen die Taufe aus.

Was könnten Sie den Menschen sagen, die noch nicht getauft sind? Was ist das Schöne am Glauben?

Mit der Taufe wird man ja Christ oder Christin. Man wird Teil dieser Gemeinschaft. Für mich ist der christliche Glauben etwas, was mir in meinem Leben sehr viel Kraft gibt und Hoffnung. Auch das Gefühl, Teil einer Gemeinde zu sein, im Grunde auch einer Familie, die größer ist als meine eigene. Dieses Wissen, dass Gott mich liebt und angenommen hat, so wie ich bin, hilft mir. Es ist auch nie zu spät für einen Neuanfang. Das sind die Dinge, die mir sehr wichtig sind im Leben. Das ist auch der Hauptmoment bei der Taufe: Es wird zugesagt, dass wir ein Segen sind für Gott und Gott uns so gewollt hat, wie wir sind.

Freuen Sie sich auf Sonntag?

Ja sehr, das ist viel größer geworden, als wie wir gedacht haben. Wir sind echt sehr gespannt. Im besten Fall wird es ein wildes, fröhliches Fest.