Ich gieße die Blumen und wässere den Garten mit dem Schlauch. Und überlege mir jeden Tag, welche Blume und welche Pflanze wie viel Wasser braucht, um in der Hitze des Hochsommers zu überleben. An vielen Stellen wird Wasser gebraucht – auf der ganzen Welt. Dringend. Nicht nur zum Wässern der Pflanzen, sondern auch dort, wo es brennt: im direkten und übertragenen Sinn.

Wie gut und hilfreich, dass bei Großbränden oder gar Explosionen Feuerwehr und andere Hilfskräfte anrücken und gemeinsam beim Löschen und Bergen helfen und dass dann viele sonst existierende Grenzen nicht mehr gelten. Manche Brände brauchen aber anderes als Feuerwehr und THW. Demonstrierend randalierende Menschen, Verschwörungstheorien, vieles davon empfinde ich als brandgefährlich und frage mich, wie man die hier drohenden Flächenbrände eindämmen oder löschen kann.

Texte an Wäscheleinen

Von hinten schleicht sich der Gedanke heran: „Du kannst eh nichts tun. Das wäre ein Tropfen auf den heißen Stein“. „Doch“, sagt da der Hoffnungshamster aus der Corona-Zeit. Da haben wir an Wäscheleinen Hoffnungstexte aufgehängt, haben aufgerufen, Hoffnung zu hamstern. „Doch, du kannst was tun. Und dich mit anderen zusammentun. Nimm’ die Gießkanne mit und schau hin, wo Wasser gebraucht wird, damit etwas wachsen kann oder wo kleine Brände zu löschen sind. Und gieße nicht in der Gluthitze, wo jeder Tropfen auf den heißen Steinen sofort verdampft. Sondern warte ab, bis es abends kühler wird. Dann kann das Wasser ankommen, sind Gespräche in Ruhe möglich. Bleib’ Hoffnungshamster und glaub’ an eine gute Zukunft mit vielen, die geschenktes Leben und Zukunft für sich und andere glauben und leben.“

