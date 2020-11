Ich finde Menschen mutig, die sich zur Wahl aufstellen lassen. Denn wer sich zur Wahl stellt, der wird von den anderen beurteilt, und das nicht immer wohlwollend. Ich selbst jedenfalls habe mich immer vor solchen Wahlsituationen gescheut. Wer wen warum wählt, liegt dann in der Verantwortung jeder einzelnen Wählerin und jedes einzelnen Wählers. Und das ist gut so. Die Freiheit von autoritärer Bevormundung ist eine wertvolle Errungenschaft. Sie wurde mühsam errungen in der Geschichte der Demokratie. Und sie ist auch ein christliches Grundmotiv. Ich kann nicht verstehen, warum so viele Menschen in den USA jemanden wählen können, der so offen undemokratisch agiert. Aber das ist die Zumutung der Demokratie, eben undemokratisch wählen zu dürfen.

Die biblisch-christliche Tradition bietet Maßstäbe für eine gute Wahl. Friedfertigkeit ist ein Maßstab. Gelingt es, Konflikte mit friedlichen Mitteln zu bewältigen oder wird aufgeputscht? Wie ist der Stil in den politischen Auseinandersetzungen? Diffamiert einer den anderen oder herrscht ein Klima der gegenseitigen Achtung? Wird nur herumgebrüllt oder auch anderen Raum gelassen?

Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden

Nächstenliebe ist ein Maßstab. Wird das Zusammenleben so gestaltet, dass keiner ausgeschlossen bleibt? Wird es zumindest versucht oder im Gegenteil Vorurteile geschürt? Wie ist die Lebensqualität für Kranke und Behinderte? Haben alle die Möglichkeit zu einer guten Versorgung im Krankheitsfall? Wie entwickeln sich die Chancen von Arbeitslosen, einen Wiedereinstieg ins Berufsleben zu schaffen? Werden Würde und Freiheitsrechte jedes einzelnen sorgfältig geachtet? Bewahrung der Schöpfung ist ein Maßstab. Welchen Stellenwert hat die Natur neben den wirtschaftlichen Notwendigkeiten?

Nicht nur Politiker müssen sich an solchen Fragen messen lassen. Die Verantwortung für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden ist eine Sache aller. Politiker und Parteien, Verbände und Vereine, Kirchen und jeder einzelne Bürger tragen sie gemeinsam. Auch jede neu gewählte Klassensprecherin kann daran in ihrer Schule mitarbeiten. Jede Wahl ist eine Chance, diese Verantwortung wahrzunehmen.