Rassist und Christ? Das geht nicht. Wer an Gott glaubt, kann kein Rassist sein. Und wer nicht an Gott glaubt, sollte kein Rassist sein. Denn Rassismus ist dumm und widerwärtig. Er ist eine Erfindung des Menschen, der immer gerne unterteilt, abgrenzt und sich überlegen fühlen will. Wissenschaftlich ist er in keiner Spielart haltbar. Jeder vernünftige Mensch kann einsehen, dass Rassismus eine überholte und falsche Theorie ist, die nur zu Unfrieden und Unterdrückung führt. Dazu muss man nicht an Gott glauben. Man muss nur wissen, was der Mensch ist. Biologisch sind wir alle aus demselben Stoff. Der Homo sapiens kann nicht in Rassen oder Unterarten unterteilt werden. Rassismus ist nicht angeboren, er ist erlernt.

Bibel bringt es auf den Punkt

Und aus der Sicht des Glaubens ist es noch einfacher. Die Bibel bringt es mehrmals auf den Punkt. Wer an Gott glaubt, gehört zur Familie Gottes. Und da gibt es keine Unterschiede. Diese Familie ist wie ein einziger Körper. Wenn ein Arm leidet, leiden alle anderen Glieder mit. In diesem Körper ist nicht jeder und alles gleich, aber alles gleichwertig. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, Herr oder Diener und erst recht nicht zwischen Hautfarben. Wer an Gott glaubt, weiß, dass ausnahmslos jeder für Gott wichtig und wertvoll ist. Gott spricht zu jedem von uns – gleichgültig in welcher Sprache und in welchem Kontext. Gott sieht keine Hautfarben, er sieht in unser Herz. Dort ist es hell oder dunkel – nicht an der Oberfläche unserer Körper. Gott liebt jeden Menschen wie Eltern ihre Kinder lieben. Und Liebe kennt keine Farben.

Rassismus ist der Versuch, sich über andere zu erheben. Das macht der Glaube nicht mit. Er macht demütig. Er schenkt Hochachtung vor jedem Wesen, vor jedem Leben. Wer an Gott glaubt, ist nicht stolz und sieht nicht auf andere Menschen herab. Wer glaubt, der hilft, wo er kann. Rassist und Mensch? Rassist und Christ? Das geht nicht zusammen.

