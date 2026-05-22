Es ist seine letzte Predigt in Edigheim: Mit einem Gottesdienst an Pfingsten verabschiedet sich Pfarrer Manfred Ferdinand in den Ruhestand.

Am Pfingstsonntag, 24. Mai, 10.30 Uhr, predigt Manfred Ferdinand zum letzten Mal in der protestantischen Kirche in Edigheim. Die Kirche war nach Angaben des Protestantischen Dekanats Ferdinands erste berufliche Station in der Pfalz. Der gebürtige Kölner kam 2019 in den Ludwigshafener Stadtteil. Zuvor war er in der Landeskirche Kurhessen-Waldeck tätig sowie 16 Jahre an der Pädagogischen Hochschule und Universität Heidelberg, wo er promovierte, wissenschaftlich arbeitete und lehrte.

Von Corona-Jahren geprägt

Ferdinands Zeit in Ludwigshafen sei von den Corona-Jahren und dem landesweiten Veränderungsprozess der evangelischen Kirche geprägt gewesen, so das Dekanat. „Es war schwierig und anstrengend, aber wir haben alles gut gemeistert“, wird der Pfarrer zitiert. „Es freut mich sehr, dass praktisch das komplette etablierte Programm der Gemeinde aufrechterhalten geblieben ist: Gottesdienste, Frühlingsfest, Gässelfescht, Turmblickblasen, Erntedank und Suppenküchendienste, Kirchenchor, Konfi-Unterricht, Besuchsdienst und vieles mehr – alles läuft.“ Zudem hätten die Abendgottesdienste mit Hilfe des Kirchbauvereins zu „richtigen Events“ ausgebaut werden können. Auch das „Posaunenchörchen“ rief Ferdinand zusammen mit meiner Frau ins Leben. All das sei nur möglich gewesen durch den großen Einsatz und das gute Zusammenspiel von Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen, so der 63-Jährige weiter. „Nicht zu vergessen die Mitarbeiter der Louise-Scheppler-Kita, mit der die Kirchengemeinde viele schöne Projekte verwirklicht hat“, betont der Pfarrer. Er zieht zurück nach Heidelberg, wo seine Familie lebt. Am Pfingstsonntag wird er von Dekan Paul Metzger offiziell verabschiedet. Wer Ferdinand in Edigheim nachfolgen wird, ist noch offen. In der Zwischenzeit werden die Aufgaben unter anderen Pfarrerinnen und Pfarrern im Kirchenbezirk aufgeteilt.