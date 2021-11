Pfarrer Michael Köhl, 64, wird am Sonntag, 7. November, bei einem Festgottesdienst aus seinem Dienst verabschiedet – um 14.30 Uhr in der Protestantischen Lukaskirche, Kurfürstenstraße 46. Köhl war sei 1. Januar 2002 Pfarrer in Süd. Insgesamt war er fast auf den Tag genau 30 Jahre lang Pfarrer in der Evangelischen Kirche der Pfalz. Der Festgottesdienst wird nach den geltenden Corona-Regeln gefeiert. Es wird eine musikalisch festliche Ausgestaltung geben. Es sind keine weiteren Anmeldungen mehr möglich.