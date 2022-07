Pfarrer Dominik Geiger (Jahrgang 1982) ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 für die Dauer von sechs Jahren von Bischof Karl-Heinz Wiesemann zum Ludwigshafener Dekan ernannt worden. Derzeit ist Geiger als Leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Cäcilia und als Administrator der Pfarrei Heilige Edith Stein tätig. Er löst Dekan Alban Meißner im Amt ab. Pfarrer Josef Damian Szuba, leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Katharina von Siena, bleibt weiterhin Prodekan, wie das katholische Stadtdekanat mitteilt. Dominik Geiger wurde 2012 zum Priester geweiht und war als Kaplan in Frankenthal und Waldsee tätig. 2017 ernannte Bischof Wiesemann ihn zum Kooperator der Pfarrei Heiliger Christophorus in Waldsee. Seit dem 1. September 2020 wirkt er zusätzlich als Ehebandverteidiger am Bischöflichen Offizialat. Die Einführung von Geiger findet am Sonntag, 11. September, 15 Uhr, in der Kirche St. Josef in Friesenheim statt. Gleichzeitig stellt dieser Termin den Abschied von Dekan Alban Meißner dar.