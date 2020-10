Wertschätzung – ein Wort, das schon fast inflationär genutzt wird: Wertschätzung der Arbeit, der Familie. Wertschätzung der Welt, auf der wir leben. Achtsam gegenüber den Dingen sein. Wer wertschätzt erkennt an. Das Wort wird oft im Sinne von Lob und Anerkennung von Leistung genutzt und damit gleichgesetzt. Aber was ist mit der Wertschätzung einer Person, wenn sie gar nichts tut? Wenn eine Person nur dafür wertgeschätzt wird, dass sie ist, dass sie überhaupt existiert?

Ich vermute, dass das für viele eine schwer nachvollziehbare Definition von Wertschätzung wäre. Denn (zu) oft findet Wertschätzung dann statt, wenn jemand etwas tut, was in den Augen der anderen als etwas „Gutes“ beziehungsweise etwas „Nützliches“ anerkannt wird.

Aber Wertschätzung ist viel mehr als das. Eine Geschichte an der Stelle: Ein Vater im Sterbebett sagte einst zu seinem Sohn: „Dies ist die Uhr deines Großvaters. Sie ist über 200 Jahre alt. Bevor ich sie dir gebe, möchte ich, dass du in ein Uhrengeschäft gehst und sagst, du wollest sie verkaufen. Schau, was sie ihnen wert ist. Der Sohn tat, wie ihm aufgetragen, kehrte enttäuscht zurück und sagte seinem Vater: „Sie geben mir hierfür fünf Euro, da sie alt sei.“ Der Vater darauf: „Dann geh ins teure Café und frage den Inhaber, was er dir dafür geben würde.“ Der Sohn tat, wie ihm aufgetragen und kehrte erneut zurück, dieses Mal etwas verärgert: „Auch er würde mir fünf Euro für die Uhr geben, da sie nicht richtig funktioniert.“ Der Vater: „Gehe zuletzt zum Direktor des Museums und frage bei ihm nach.“ Als der Sohn zum Vater zurückkehrte, sagte er ihm: „Der Direktor sagte, die Uhr sei eine Million Euro wert.“ Der Vater schmunzelte und erwiderte dem Sohn darauf: „Mein Kind, am richtigen Ort, werden sie um deinen Wert wissen. Stelle dein Licht nicht unter einen Scheffel. Sei nicht enttäuscht oder böse, wenn man dich nicht wertschätzt. Wer deinen Wert kennt, wird dich wertschätzen für das, was du bist. Nicht für das, was du kannst oder tust.“

Weil „ich bin“

Wertschätzung betrifft den Wert eines Menschen als Ganzes, sein Außen, sein Innen, sein Wesen. Wertschätzung für einen Menschen, für ein Tier, für die Erde, auf der wir stehen, ist in ihrem Kern die Achtung vor dem Leben an sich.

Wer „wertschätzt“, erkennt die Existenz des Gegenübers als unverzichtbare Würde des Lebens an sich an. Ein zutiefst schöner Gedanke: Ich bin gut, weil „ich bin“. Und nicht, weil ich dieses oder jenes tue.

Der Autor