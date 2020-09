In den Supermärkten stehen wieder Lebkuchen zum Verkauf bereit. Wie jedes Jahr kommen die Lebkuchen und Weihnachtsartikel gefühlt viel zu früh in die Läden. Es war doch eben noch Sommer! Andererseits …

Die Kommunen wie auch die Kirchengemeinden machen sich schon seit geraumer Zeit Gedanken über das diesjährige Weihnachtsfest und seine Ausgestaltung. Wie kann man Weihnachten in Corona-Zeiten feiern?

Die Kommunen grübeln über Konzepte für Weihnachtsmärkte – wenigstens in kleinem Maßstab. Die Kirchengemeinden fragen sich, wie sie an Heiligabend und an den Feiertagen Gottesdienst feiern können? Vor allem an Heiligabend sehnen sich viele nach einer stimmungsvollen Christmette oder dem Krippenspiel der Kinder. Die Menschen strömen in die Kirchen, es wird eng und oft bleibt kein Platz mehr frei. Gespannt lauscht die Gemeinde der Weihnachtsgeschichte und für viele gehört das gemeinsame Singen von Liedern wie „O du fröhliche“ oder „Stille Nacht“ im Gottesdienst zum Höhepunkt des Heiligabends.

Kreative Ideen gefragt

Aber volle Kirchen, eng an eng sitzend, wird es diesen Heiligabend so nicht geben können. Abstand halten ist immer noch wichtiges Gebot. Welche Ideen, welche Formen für Weihnachten wird es geben? Manche denken an Ostern zurück, wo viele Gemeinden Online-Gottesdienste gefeiert haben. Kann das auch ein Modell für Weihnachten sein? Was ist aber mit denen, die sich nach Gemeinschaft mit realen Menschen sehnen? Kann es mehrere kleinere Gottesdienste geben? Mit dem gemeinsamen Singen aber wird auch das schwierig. Oder Open-Air-Gottesdienste, bei denen Abstand möglich ist. Sicher wird man draußen in der Kälte nicht so lange feiern können, aber es könnte eine ganz besondere Atmosphäre entstehen. Geeignete Plätze mit entsprechenden Hygienekonzepten müssten gefunden werden.

Für die Kirchengemeinden vor Ort wird es eine Herausforderung, das richtige Konzept zu finden. Vielleicht wird es auch eine Kombination aus mehreren Möglichkeiten geben. Ideen und Kreativität sind gefragt.

Der Autor