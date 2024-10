Kinder auf der ganzen Welt haben am vergangenen Freitag das Rosenkranzgebet gebetet. Auch die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi in Oggersheim hat sich an der internationalen Initiative beteiligt. Unterstützt wurde sie dabei vom örtlichen Tauben- und Vogelverein.

„Kirche und Verein haben sich gemeinsam für den Frieden engagiert“, sagt Kaplan Mateusz Klosowski. In der Kirche Christ König kamen einer Pressemeldung der Pfarrei zufolge knapp 40 Kinder sowie deren Eltern und Großeltern zusammen, um für den Frieden in der Welt zu beten. Das Rosenkranzgebet war dafür eigens kindgerecht aufbereitet worden. Zehn Tauben, die der Tauben- und Vogelverein Oggersheim zur Verfügung gestellt hatte, begleiteten das Gebet. Bei jedem „Ave“ stieg ein Vogel in die Luft und symbolisierte als Friedenstaube das Anliegen der Aktion.

„Durch die gute Zusammenarbeit vor Ort konnten wir ein kleines Zeichen setzen, dass die großen Sachen im Kleinen anfangen und dass der weltweite Frieden gerade in unseren Herzen anfängt – dort, wo wir wohnen“, sagte Kaplan Klosowski. „Mögen wir alle den Frieden stiften und für den Frieden beten.“

Das Gebet für Frieden und Einheit in der Welt fand im Rahmen der weltweiten Kampagne der päpstlichen Stiftung ACN (Kirche in Not) statt. Immer am 18. Oktober soll so der Glaube an die Kraft des Gebets neu entfacht werden.