Die Stadt will die neuen Pfand- und Rücknahmepflichten für Getränkeverpackungen stärker kontrollieren. Offenbar sind in Ludwigshafen immer häufiger Dosen und PET-Flaschen ohne Pfand – vorwiegend aus dem Ausland importiert – verkauft worden. Diese würden später teilweise einfach auf die Straße geworfen. Bislang hat die Stadt nur bei Bekanntwerden von Verstößen reagiert. Ab sofort soll kontrolliert werden, ob Pfand ordnungsgemäß erhoben wird. Dies soll den illegal im Stadtgebiet entsorgten Abfall reduzieren. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) ist überzeugt, dass dies schnell einen positiven Effekt haben werde. Grundsätzlich ist auf mit Getränken befüllte Einwegverpackungen von 0,1 bis 3 Liter ein Pfand zu erheben. Das gilt für sogenannte PET-Flaschen ebenso wie für Dosen. Das Pfand beträgt nach Angaben der Stadt einheitlich für alle Einweg-Getränkeverpackungen 25 Cent je Verpackung. Dabei würden die importierten Verpackungen ebenso der Pfandpflicht unterliegen wie die, die in Deutschland abgefüllt wurden. Das heißt, dass Geschäfte dafür auch Pfand verlangen, sie zurücknehmen und verwerten müssten.