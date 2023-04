Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Energiesparen ist heutzutage gebotener denn je – und trotzdem erstrahlt der Pfalzwerke-Neubau in der Innenstadt abends in großem Lichterglanz. Was dahintersteckt, warum Pro Concept sehr stolz auf die Fertigstellung des Baus ist und die Pfalzwerke ihren Umzug in die neuen Räume nicht groß feiern.

Ganz heimlich, still und leise ist es passiert: Zum 1. Januar haben die Pfalzwerke den Umzug in ihr neues Verwaltungsgebäude in der Wredestraße abgeschlossen. Rund 650 Mitarbeiter finden