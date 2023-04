Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Sommer 2022 soll es soweit sein: 650 Mitarbeiter der Pfalzwerke ziehen von ihrem bisherigen Sitz im Stadtteil Süd in die Innenstadt. Dort, wo früher das C&A-Kaufhaus stand, wird nach dem nicht einfachen Abriss nun neu gebaut.

Die Abrissgeräte an der Hochstraße sind in Sichtweite, das Bauloch des „Metropol“ ist ebenfalls um die Ecke, am Bürgerhof wird gearbeitet, an der Berufsbildenden Schule in