Alles läuft nach Plan auf der Baustelle für die neue Pfalzwerke-Hauptverwaltung an der Wredestraße. In einem Jahr soll das Gebäude fertig sein. Am Donnerstag war Richtfest.

Nach den vielen Hiobsbotschaften der letzten Zeit rund um verschobene und verzögerte Bauprojekte in Ludwigshafen war der Beigeordnete Andreas Schwarz (SPD) doch ziemlich glücklich darüber,