Als größter Energieversorger der Pfalz und des Saarpfalz-Kreises fühlen sich die Pfalzwerke „seit jeher der Region besonders verbunden“. Daher engagiert sich das Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen mit Aktionen und Programmen für Vereine in sportlichen, sozialen und kulturellen Bereichen. Weil diese besonders unter der Corona-Pandemie leiden, haben die Pfalzwerke die Spendenaktion „#heldenunterstützen“ ins Leben gerufen. In einem Losverfahren konnten sich Vereine im Netzgebiet der Pfalzwerke-Gruppe für zehnmal 1000 Euro-„Heldenpakete“ bewerben. Jetzt fanden die beiden ersten Übergaben statt.

Für Desinfektionsmittel und Duschservice

Über 1000 Euro Unterstützung durften sich die Suppenküche des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen wie auch der Musikverein Harmonie in Dannstadt-Schauernheim freuen: „Wir benutzen das Geld, um die Suppe in den Einmalbehältern ausgeben zu können und um Anschaffungskosten für Desinfektionsmittel auszugleichen. Auch für unseren Duschservice brauchen wir noch Zubehör“, berichtete Barbara Kohlstruck, Dekanin des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen, bei der Spendenübergabe.