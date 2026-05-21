In freudiger Erwartung – so könnte man die Stimmung in Dannstadt-Schauernheim beschreiben, wenn es um die Pfalztram geht. Das Projekt beflügelt sogar die Fantasien.

Dannstadt soll die Endhaltestelle des ehrgeizigen Pfalztram-Projekts – die Verlängerung der Stadtbahn bis in den Rhein-Pfalz-Kreis – werden. Die Informationsveranstaltungen für die Bürger sind der Startschuss für die Bürgerbeteiligungen. Die laufen parallel zu den unzähligen rechtlichen Formalien, die so ein ambitioniertes Projekt eben durchlaufen muss, bis die Tram dann tatsächlich alle 20 Minuten in Dannstadt hält. Geschätzt wird, dass das frühestens in zehn Jahren sein wird. Darüber sind am Dienstagabend die Bürger der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim im Zentrum Alte Schule von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ausführlich informiert worden.

Mit dem Projekt soll das Stadtbahnnetz bis in die Vorderpfalz hinein erweitert werden. Partner sind dabei das rheinland-pfälzische Umweltministerium, der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV), der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) sowie die RNV, die das Vorhaben betreut. Dem Projekt ist mit Hilfe einer vereinfachten Nutzen-Kosten-Untersuchung eine Rentabilität und somit auch Förderfähigkeit bescheinigt worden. Das wiederum war der Grund, dass der ZÖPNV – eine hundertprozentige Tochter des Landes Rheinland-Pfalz – eine Anschubfinanzierung von drei Millionen Euro gewährte.

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Vielleicht 90 Prozent Förderung

Ziel ist es, die Mobilität in der Region durch neue Streckenführungen zu verbessern, die Anbindung für Pendler zu optimieren und die Anzahl der Autos auf den Straßen deutlich zu reduzieren. So könne man täglich 7500 Menschen auf die Schiene bringen und 6000 Autofahrten pro Tag verhindern, erläuterte André Schaffrin, der die Veranstaltung moderierte. Es sollen zu den bestehenden 35 Kilometern Schienenstrecke weitere 25 Kilometer in zwei Richtungen ausgebaut werden: vom Ludwigshafener Norden in der Pfingstweide bis in den Süden nach Waldsee und vom Osten im Zentrum Ludwigshafens über Mutterstadt bis nach Dannstadt.

Die gesamten Kosten werden derzeit auf 400 Millionen Euro geschätzt. Dank der Förderfähigkeit würde der Bund 75 Prozent übernehmen. Thomas Weisenstein, Projektleiter bei der RNV deutete an, dass auch Landesförderungen möglich seien. Und dass für den Streckenabschnitt in Dannstadt die Bundesförderung höher ausfallen könnte – dank des „Feurigen Elias“. Bis in die 1950er-Jahre gab es eine Bahnlinie durch Dannstadt. Somit könnte es sich um eine Reaktivierungsstrecke handeln, die bis zu 90 Prozent Bundesförderung erhalten könnte.

Tram wird herbeigesehnt

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Was die Bürger aber schon heute interessierte, das konnte auf vielerlei Weise geäußert werden. Während des Vortrags konnten via QR-Code über das Handy Fragen direkt an die Planer gestellt werden. Anschließend stellten diese sich an Tischen den Fragen der Besucher.

Die Grundstimmung an dem Abend war positiv. Hörte man sich nach dem offiziellen Teil um, waren die meisten voller Vorfreude. Nadine Hahn zum Beispiel beklagte die nicht optimalen ÖPNV-Verbindungen. „Darum muss ich oft auf das Auto zurückgreifen, vor allem, als ich noch nach Mannheim pendeln musste“, erzählte sie. Mit einer Straßenbahn wäre vieles einfacher, erklärte die junge Frau. Genauso sah es Sandra Weber-Rams, die täglich nach Mannheim pendeln muss. Mit mulmigem Gefühl schaut sie auf das Hochstraßen-Projekt und wünscht sich, die Tram würde jetzt schon fahren.

Verlängerung nach Schifferstadt gewünscht

Janette Klein, Grünen-Kommunalpolitikerin und ÖPNV-Nutzerin, und Kerstin Dech sind überzeugt, dass eine Straßenbahn von mehr Menschen genutzt wird als etwa der Bus. Unter anderem auch, weil man viel leichter einsteigen könne. „Das ist im Alter wichtig“, sagte sie. Der Meinung war auch Bianka Spiegler. Eine Bahnverbindung von Dannstadt nach Ludwigshafen oder bis zum Mannheimer Hauptbahnhof würde die Mobilität im Alter deutlich erhöhen, sagte die Rentnerin.

Gleich mehrere Bürger nahmen die Streckenführung genau ins Visier. Wie sollen die Bundesstraße 9 und die Autobahn 61 überwunden werden, war eine Frage aus dem Online-Forum. „Derzeit sind Brücken dafür vorgesehen“, antwortete Weisenstein. Ein anderer Bürger wollte wissen, warum denn nicht gleich auch eine Verlängerung Richtung Schifferstadt, wo es einen Bahnhof gibt, mitgeplant worden sei. So wäre direkt eine Anbindung an den Zugverkehr gewährleistet. „Der Projektumfang, auf den sich die Beteiligten geeinigt haben, ist auf diese Strecken begrenzt“, sagte Weisenstein. Aber man habe sehr wohl schon eine Verlängerung der Nord-Süd-Achse Richtung Frankenthal und Speyer im Blick. Die Verlängerung Richtung Schifferstadt möchte der Projektleiter als Idee mitnehmen.

Busse sollen weiter fahren

Derzeit ist geplant, dass die Endstation am Edeka-Parkplatz ist. „Für Dannstadter, die im Süden von Dannstadt wohnen, ist das ganz schön weit“, sagte Claudia Müller. Sie und andere Bürger fordern, dass die Busverbindungen, die durch Dannstadt führen, bestehen bleiben. Eine Alternative wäre die von der RNV ins Spiel gebrachte Verlängerung der Strecke bis zur Kurpfalzhalle. Aus dem Online-Forum schlug ein Bürger das Zentrum Alte Schule, das ein Bürger- und Veranstaltungszentrum ist, als Haltestelle vor.

Für viele Bürger war es wichtig, dass sich die Haltestelle nicht außerorts – etwa im Industriegebiet am östlichen Ortsrand – befinden wird, sondern zentral liegt. „Sonst hat der normale Bürger nichts davon“, sagte Bernd Müller. Und die Tarife sollten so gestaltet sein, dass es sich auch wirklich lohne, das Auto stehenzulassen.

Wie wäre es mit einer Gondel?

Angesichts der Gesamtkosten von 400 Millionen Euro waren die meisten wenig besorgt. „Für 25 Kilometer Strecke ist das im Vergleich zu den Milliarden-Kosten für 2,1 Kilometer Hochstraße eigentlich nicht viel“, sagte Andreas Pfeiffer. Viele Bürger sprachen auch von dem positiven Effekt für ihr Dorf. Dannstadt werde in vielerlei Hinsicht davon profitieren: Grundstückswerte könnten steigen oder mehr Unternehmen könnten sich ansiedeln, wenn das Dorf für die Angestellten gut zu erreichen sei.

Gegner, die das Projekt komplett ablehnen, meldeten sich öffentlich nicht zu Wort. Aber einen besonderen Vorschlag hatte Karl-Michael Burdan: „Wie wäre es mit einer Gondel wie in Südamerika, oder wie sie zur Bundesgartenschau in Mannheim eingesetzt wurde?“, fragte er. Eine Gondelbahn sei eine günstige und platzsparende Alternative. Und es müssten keine Brücken gebaut werden. Wie der Vorschlag bei der RNV ankommen wird, bleibt abzuwarten.