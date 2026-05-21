Von völlig überschätzt bis absolut gewinnbringend – das war das Spektrum der Meinungen der Fraktionen im Kreistag zum Stadtbahn-Projekt Pfalztram.

Auch den Kreistagsmitgliedern stellte die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) das Vorhaben vor, die Straßenbahnlinien bis in den Rhein-Pfalz-Kreis weiterzuführen. 400 Millionen sind die derzeit geschätzten Kosten, wovon rund 75 Prozent vom Bund getragen werden sollen.

Für die CDU ist das Projekt „durchaus wünschenswert“, sagte Fraktionssprecher Peter Christ (CDU). „Doch wer trägt die 100 Millionen Euro, die nicht gefördert werden, und die laufenden Kosten?“, fragte er. Die nicht geförderten Baukosten werden die Kommunen tragen, erklärte Frank Dommasch von der RNV. Jedoch werde derzeit eruiert, ob auch das Land Fördergelder geben würde. Für die laufenden Kosten käme zum Beispiel ein Modell infrage, das sich am Streckenanteil orientiert. Festlegen wollte sich Dommasch nicht, denn das Finanzierungsmodell werde derzeit erarbeitet.

Kritisch sah die AfD-Fraktion die Finanzierung des Projekts. „Sehr wahrscheinlich werden es 500 oder gar 600 Millionen Euro“, sagte der Fraktionsvorsitzende Stefan Scheil. Zudem zweifelte er die Fahrgastschätzung und damit auch die Wirtschaftlichkeit an. Dommasch verteidigte die Berechnungen, die nach einer standardisierten Bewertung erhoben worden sind und im Laufe des Verfahrens weiter geprüft würden.

„Das Projekt hat einen deutlichen Mehrwert für unsere Region“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Dieter Schneider. „Dazu genügt ein Blick rechtsrheinisch.“ Ähnlich große Kommunen hätten dort von einer Schienenanbindung profitiert und aus planerischer Sicht deutlich bessere Entwicklungschancen. „Es wäre blind, so etwas nicht zu nutzen“, sagte er.

Für die FDP- und die Grünen-Fraktion ist die Pfalztram ein Zukunftsprojekt, zu dem sie – Stand heute – positiv eingestellt sind.