Durch Neuhofen könnte bald eine Straßenbahn fahren. Die Stimmung während der ersten Bürgerversammlung schwankte zwischen Euphorie und Ablehnung.

Das Interesse an der Pfalztram war groß, nur wenige Stühle blieben frei bei der Informationsveranstaltung im Bürgerhaus Neuer Hof, zu der die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) eingeladen hatte. Und nur so funktioniert die Bürgerbeteiligung, die für dieses Projekt fast schon mantraartig ausgerufen wird. „Wir wollen Ihre Vorschläge, Bedenken, Ideen und Ihr Wissen in die Planung einbringen“, sagte Moderator André Schaffrin von Ifok an diesem Abend sehr oft. Zu Beginn bat er die Gäste, ihre Handys zu zücken, um über den QR-Code ein Online-Fragenformular aufzurufen. Hier konnten die Bürger ihre drängendsten Fragen stellen und abstimmen, welche Fragen sie am meisten interessierten.

Gut eine Stunde hatten die Besucher Zeit dafür. So lange dauerte es etwa, bis die verantwortlichen Planer, allen voran Thomas Weisenstein, Projektleiter bei der RNV, die Vorteile der Pfalztram und die Schritte der Realisierung vorstellten. Etwa zehn Jahre würde der Prozess der Planung und Genehmigung dauern – und dann müssten noch einmal drei bis vier Jahre für den Bau veranschlagt werden. Neuhofen ist dabei Teil der Nord-Süd-Achse, die dann im 20-Minuten-Takt von der Pfingstweide durch Ludwigshafen bis nach Waldsee führen soll.

Weisenstein arbeitete sich an den positiven Effekten ab, die der Einsatz eines Schienenfahrzeugs habe: Es stehe nicht im Stau, sei komfortabel und barrierefrei, verringere die Anzahl der Autos auf der Straße (pro Tram-Fahrt um rund 140) – und es schone die Umwelt. Zudem würde eine Tram, die aufs Land führt, den ÖPNV um ein Vielfaches attraktiver machen, sodass ihn mehr Leute nutzen. Das alles sei in eine vom Bund vorgegebene Nutzen-Kosten-Rechnung eingeflossen, erläuterte Thomas Weisenstein – mit dem Ergebnis: Es würde sich rechnen. Und das wiederum bedeutet: Der Bund übernimmt 75 bis 90 Prozent der Kosten.

Lohnt sich eine Tram?

Diese Nutzen-Kosten-Rechnung zweifelten einige Bürger an, sowohl im Saal als auch über das Online-Frage-Portal. Dabei stand die Frage im Raum, ob sich eine solche Bahn überhaupt lohne. Schon jetzt würden leere Busse durch den Ort fahren, besonders in den Abendstunden. „Ein leerer Bus ist kein Indiz dafür, dass es keinen ÖPNV in dem Ort braucht“, erklärte Thomas Weisenstein. Es sage lediglich aus, dass das vorhandene Bus-Angebot nicht attraktiv sei. Und der Bedarf für Neuhofen und die Region sei für die Nutzen-Kosten-Rechnung anhand von Verkehrsmodellen ermittelt worden. Die genauen Zahlen sollen noch nachgeliefert werden.

An Tischen konnten Bürger den Planern direkt Fragen stellen. Das wurde rege genutzt. Foto: Doreen Reber

Ob in den Zahlen zur Berechnung der Auslastung auch die Bevölkerungsentwicklung in der Region, der Stellenabbau bei großen Arbeitgebern und veränderte Arbeitsweisen (Stichwort: Homeoffice) berücksichtigt worden sind, wollte eine junge Frau wissen. Das konnte Weisenstein in Teilen bejahen, es würde aber noch Bestandteil detaillierter Berechnungen sein.

Dennoch hatte ein Bürger Zweifel. Geschätzte 400 Millionen Euro stehen im Raum, um das 35 Kilometer lange Schienennetz in Ludwigshafen um weitere 25 Kilometer zu erweitern. „Ich bin mir sehr sicher: Das wird ein Milliarden-Projekt“, sagte er und setzte nach: „Unsere arme Jugend, die das bezahlen muss.“ Für das Geld sollten besser E-Busse angeschafft werden. Laut Weisenstein berücksichtigt die jetzige Schätzung, die von Fachleuten erstellt worden ist, Kostenschwankungen. „Wir werden nicht bei einer Milliarde landen“, war sich Thomas Weisenstein sicher.

Sorge um Lärm und Umwelt

Wurden auch zukünftige alternative Verkehrsmittel, wie autonom fahrende Busse, berücksichtigt, wollte ein anderer Bürger wissen. Dies zu prüfen, sei sogar vom Bund vorgegeben, erläuterte der Projektplaner.

„Sie reden das alles wunderschön“, kritisierte eine Dame im Publikum. Was sei mit der Umweltzerstörung auf den benötigten Flächen, den Vibrationen, die Häuser beschädigen könnten, und mit der Lärmbelästigung, fragte sie. All diese Punkte werden in den Zulassungsverfahren von Aufsichts- und Genehmigungsbehörden untersucht. „Dafür müssen wir Gutachten vorlegen“, versicherte Weisenstein. Das dürfte vor allem die Bürger interessieren, die an der künftigen Trasse wohnen. Seit gut 50 Jahren wird in Neuhofen eine solche vorgehalten – und die ist nun Teil der Planung.

Tram muss kommen

„So mancher Anwohner dort hat darauf vertraut, dass die Bahn nie kommt“, sagte Hedwig Fischer, die Betroffene unter den Gegnern der Pfalztram vermutet. Verständnis habe sie dafür nicht: „Es war klar, dass die Tram kommen kann. Und das ist auch gut so.“ Besonders für Senioren, aber auch für Kinder und Jugendliche sei das ein bequemes Verkehrsmittel. „Und es muss endlich mehr Verkehr weg von der Straße, so kann es nicht weitergehen“, ergänzte Angelika Karl. Beide wohnen in Neuhofen.

Der Meinung sind auch Christine und Ulrich Schäfer. Auch angesichts der hohen Spritpreise müssten solche alternativen Verkehrsmittel forciert werden. Sie würden die Pfalztram auf jeden Fall nutzen, „vor allem wenn es eine direkte Weiterfahrt nach Mannheim geben wird“, sagte Christine Schäfer. Dort würden sie gern einkaufen gehen. „Ich würde mir eine Verlängerung nach Speyer wünschen“, sagte ihr Nebenmann, der anonym bleiben möchte.

„Das ist die Zukunft“

Eine Frau aus Limburgerhof war auch unter den Besuchern. Sie erwägt, in Neuhofen eine Immobilie für sich zu kaufen, sollte die Pfalztram realisiert werden. „Mobilität ist im Alter wichtig.“ Aus diesem Grund wohne sie auch in Limburgerhof. Marianne Möller hingegen freut sich uneingeschränkt auf die Pfalztram: „Wir müssen doch an unsere Enkel denken, so kann es nicht bleiben.“ Melina Keck sieht es genauso. Sie hat kein Auto und ist schon jetzt auf den ÖPNV angewiesen. Die Aussicht, klimaneutral und ohne umsteigen zu müssen, nach Ludwigshafen zu kommen, stimmt sie positiv. „Das ist die Zukunft“, sagt sie. Die Skeptiker könne sie verstehen. „Aber wir stehen ja erst am Anfang des Prozesses“, ist sie zuversichtlich.

Thomas Weisenstein und seine Kollegen beantworteten noch eine ganze Weile die Fragen der Bürger im persönlichen Gespräch. Doch er wirkte entspannt: „Das war gut. Wir haben schon jetzt viele Anregungen bekommen“, sagte er. Rund 90 Fragen seien online eingegangen, aber auch an den Tischen sind viele Zettel mit Anregungen abgegeben worden. Die Antworten sollen gebündelt auf der Homepage www.pfalz-tram.de veröffentlicht werden. Und es soll weitere Veranstaltungen für die Bürgerbeteiligung geben.