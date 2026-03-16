Weit über 500 Kinder und Jugendliche gehen bei den Pfalz-Hallenmeisterschaften der Leichtathleten an den Start. Sie lernen auch einige neue Disziplinen kennen – mit Folgen.

Die Veranstalter waren zufrieden. Bei den Pfalz-Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in der Altersklasse U14 freute sich Verbandspräsident Thomas Beyerlein über 250 Teilnehmende. Noch erfreulicher allerdings die Teilnehmerzahl von 300 Kindern in der Altersklasse U12, die zum ersten Mal in die „echte“ Sportart schnuppern durften.

Bananenkistenstaffeln, Hoch-Weitsprung oder Orientierungsstaffeln – normalerweise ist die U12-Altersklasse noch bei den Mannschaftswettbewerben in der Kinderleichtathletik unterwegs. In Ludwigshafen hießen die Sportarten allerdings 60 Meter, Weitsprung oder auch Staffel. „Das ist für die meisten neu“, so Beyerlein. Es ist allerdings auch ein wenig die Klippe der Leichtathleten. „Vorher sind alles Mannschaftswettbewerbe. Hier kommen die Kinder einzeln in die Wertung.“ Es könnte einer der Gründe sein, warum der Zulauf zur Leichtathletik im Kindesalter zwar durchaus groß sei („Das Problem sind nicht die Kinder, sondern die fehlenden Übungsleiter in den Vereinen“), aber die Abbruchquote in der Altersklasse U14 bundesweit zum Problem geworden ist. Auch deshalb unternahm der Pfälzer Landesverband mit dem Schnupperwettkampf in Ludwigshafen einen Testlauf, der Kinder schon früh an die veränderten Bedingungen gewöhnen soll. Mit teilweise überraschenden Ergebnissen. „Wir hatten vorhin eine Staffel, die wir disqualifizieren mussten, weil ein Läufer nicht auf seiner Bahn geblieben ist, sondern einfach auf der Innenseite überholt hat“, staunte einer der zahlreichen Kampfrichter. Anders als beim Autorennen ist die „Ideallinie“ auf den Leichtathletikbahnen allerdings nicht erlaubt.

Vordere Plätze für ABC-Athleten

Nicht nur deshalb sind an diesem Wochenende in der Ludwigshafener Leichtathletikhalle auch ein paar Tränen geflossen. Insgesamt gab es aber vor allem jede Menge strahlende Gesichter. Und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Ein Teil davon lag sicher an der Veranstaltungsstätte selbst, denn die runderneuerte Rundbahn ermöglichte zum Ende der Hallensaison gleich eine ganze Serie neuer persönlicher Bestleistungen.

Auch Armin Kuhn, Trainer des ABC Ludwigshafen freute sich für seine Altersklasse U14: „Wir haben gute Platzierungen erreicht.“ Bemerkenswert, weil in Ludwigshafen in dieser Altersklasse noch ausschließlich Mehrkampf trainiert wird. Wir spezialisieren uns erst später.“ Das habe Vorteile. „Viele Vereine trainieren vorher schon ausschließlich Spezialdisziplinen, aber in der Regel hört man dann von den Sportlern, die vielleicht bis 16 noch regelmäßig alles gewonnen haben, danach nichts mehr.“ Deshalb habe man sich bewusst für den anderen Weg und die Vielseitigkeit entschieden.

Freiluftsaison hat begonnen

Die Riege des ABC in der Altersklasse U14 war 14 Personen stark. „Vor allem Mädchen. Wir haben da aktuell nur zwei Jungs dabei“, so der Trainer. Tim Müller zum Beispiel, der über die 60 Meter immerhin Dritter der Landesmeisterschaften wurde. Linus Lutz lief über diese Strecke immerhin persönliche Bestleistung, qualifizierte sich damit für das B-Finale. Für Müller stand außerdem noch ein dritter Platz im Weitsprung auf der Habenseite.

Ida Hansson kam in der Altersklasse W13 über 800 Meter in persönlicher Bestzeit auf den dritten Rang, Victoria Nsimba (W12) kam über 60 Meter ins B-Finale, Louisa Behrens erreichte in dieser Altersklasse Rang zwei über die Hürden, wurde Fünfte im Weitsprung. Einige bessere Platzierungen verhinderte die Ansetzung. „Leider verliefen einige Wettbewerbe parallel.“ Aber auch das sei eine gute Erfahrung für die Kinder gewesen, die sich schnell auf andere Disziplinen und Abläufe einstellen mussten, so Kuhn. Besonders erfreulich, dass Alina Kastrai im Kugelstoßen der Altersklasse W12 mit persönlicher Bestleistung die Meisterschaft gewann. Insgesamt also eine gute Meisterschaft – für die Gastgeber und den Verband und eine gute Vorlage für die Freiluftsaison, die in Ludwigshafen eigentlich schon begonnen hat. „Wir trainieren eigentlich schon im Freien, sind für die Meisterschaft immer nur für ein paar Stunden in die Halle zurückgegangen“, verriet Kuhn. Auch diese Flexibilität wird von den Leichtathleten gefordert.