Bereits früh läuft der TTV Mutterstadt im Tischtennis-Derby in der Ersten Pfalzliga gegen die TTF Frankenthal einem Rückstand hinterher. Eine Spielklasse darunter feiert der TTC Oppau II einen Kantersieg.

Ohne die Stammspieler Jonas Reichling und Karl-Heinz Klapper unterlag der TTV Mutterstadt den TTF Frankenthal II knapp mit 6:9. „Den besseren Start hatten die Gäste, die sich mit 2:1 in den Doppeln durchsetzten. Der Abend war geprägt davon, diesem kleinen Vorsprung hinterherzulaufen“, macht TTV-Mannschaftsführer Frank Schulz den frühen Knackpunkt der Partie aus.

Nach einer Punkteteilung im vorderen Paarkreuz wurden die Partien in der Mitte vorgezogen: „Dadurch dass Harry Schmitz früher weg musste, wurden die Spiele in der Mitte umdisponiert“, erklärt Schulz. Während Schmitz im ersten Einzel glatt in drei Sätzen gegen Andreas Teiche gewann, unterlag er Oliver Blase im vierten Durchgang.

„Die stark aufspielende Olena Fatemi Moghaddam hielt uns weiterhin auf Tuchfühlung, sodass wir mit einem 4:5-Rückstand in den zweiten Durchgang starteten. Hier holten Sandro Siegmund sowie Olena zwei weitere Zähler, aber der nötige Punkt in der Mitte, um in das Schlussdoppel zu kommen, fehlte uns“, fasst Schulz den weiteren Spielverlauf zerknirscht zusammen.

Reserven gewinnen

Weitaus besser lief es in der Zweiten Pfalzliga für den TTC Oppau II, der den TTC Germersheim II mit 9:0 von der Platte fegte. Fabian Bebensee, der aus der ersten in die zweite Oppauer Mannschaft gerückt ist, sowie Neuzugang Mariusz Wawryka mussten zwar in ihren ersten Einzelduellen über die volle Distanz gehen, hielten den TTC am Ende jedoch verlustpunktfrei.

Mutterstadt II feierte gegen die TSG Haßloch mit 9:7 den ersten Saisonerfolg. Christian Maisel und Michael Straub sicherten mit 11:9, 9:11, 14:16, 11:9 und 11:4 im Schlussdoppel den Sieg. Ligakonkurrent TTC Oggersheim verspielte beim TTV Neustadt eine 8:6 Führung und teilte sich schließlich 8:8 die Punkte. Der TTC Altrip unterlag dem TTC Burrweiler 5:9.