Noch fehlt die Festbeleuchtung am Riesenrad „White Star“. Am „Break Dancer“ wird noch an der Dekoration gearbeitet, und beim „Starlight Express“ fehlen noch die Fahrgondeln. Schausteller Andreas Göbel ist trotzdem sicher: „Wir liegen voll im Zeitrahmen.“ Am Freitag, 7. Juni, wenn das dritte Pfalzfest in Ludwigshafen eröffnet wird, ist alles fertig.

Höher, schneller, und ein bisschen bunter – auch die dritte Auflage der Kooperation zwischen Schausteller Göbel und der Stadtmarketinggesellschaft Lukom präsentiert wieder ein Pfalzfest voller Attraktionen. „Wir haben eine Menge neue Fahrgeschäfte“, verspricht Marktmeister Christian Diehl. Eingerahmt werden die rund 80 Schaustellerbetriebe vom Gastronomiebetrieb „Pfälzer Herzi“, mit dem Ausschank der Brauerei Maier, sowie dem erstmals vom Mannheimer Betrieb Kübler und Schüßler im Wein- und Bierdorf gemachten Gastronomieangebot inklusiver großer Musikbühne. Und dazwischen warten jede Menge Attraktionen.

