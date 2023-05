Bestärkt durch den Erfolg zur Premiere mit Zehntausenden Besuchern im Vorjahr wollen die Veranstalter nach Angaben der Marketinggesellschaft Lukom in diesem Jahr beim Pfalzfest nachlegen. Als größtes Volksfest Ludwigshafens lockt es vom 16. bis 25. Juni aufs Festgelände vor der Eberthalle. Angebote sollen dem Bedarf angepasst, die gesamte Palette spürbar erweitert werden. Dazu zählen mehrere moderne Fahrgeschäfte, einige davon laut Lukom erstmals in Ludwigshafen, ebenso wie eine ansprechende Gastronomie mit hoher Aufenthaltsqualität und einem stimmungsvollen Unterhaltungsprogramm an Live-Musik. Veranstalter des Pfalzfests ist der Schaustellerbetrieb Göbel aus Worms in enger Kooperation mit der Lukom.