Vom 12. bis 21. Juni findet auf dem Festplatz am Ebertpark in Ludwigshafen das Pfalzfest statt. Zehn Tage locken Fahrgeschäfte, Musik und gastronomischen Angebote.

Die Eröffnung des Pfalzfestes ist am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr mit Fassbieranstich mit Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) am Riesenrad, zuvor sind von 17 bis 17.30 Uhr Freifahrten auf allen Attraktionen geplant. Zum Angebot zählen unter anderem die Riesenschaukel Air Power, die Wildwasserbahn Splash sowie ein Riesenrad. Als Neuheit ist das Loopingkarussell Night Fly angekündigt. Am Eröffnungsabend spielt die Pfälzer Partyband Grand Malör im Bier- und Weindorf. Ein Höhenfeuerwerk mit Spezialeffekten ist für 22.30 Uhr vorgesehen.

Für die folgenden Festtage sind zahlreiche Programmpunkte angekündigt: Am Samstag, 13. Juni, tritt die Band „Festzeltkommando“ mit Partyhits im Bier- und Weindorf auf. Am Sonntag, 14. Juni, sind ein Weißwurstfrühstück im Riesenrad, ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Autoscooter und Livemusik mit der „Schbreissel Band“ geplant.

Drei Gastro-Bereiche

Am Montag, 15. Juni, ist eine exklusive Backstage-Tour als Gewinnaktion des Wochenblatts vorgesehen. Am Dienstag, 16. Juni, werden Studierende vergünstigt einbezogen (Studi-Tag). Am Mittwoch, 17. Juni, ist Familientag mit reduzierten Preisen und Sonderaktionen. Am Donnerstag, 18. Juni, sind eine Happy Hour und Partyrock mit „Flow Control“ angekündigt. Am Freitag, 19. Juni, spielt die Band „Iconic“, zudem ist ein weiteres Feuerwerk geplant. Am Samstag, 20. Juni, ist eine Mallorca-Party unter dem Titel „Bamboleo“ vorgesehen. Am Sonntag, 21. Juni, klingt das Fest mit einem weiteren Weißwurstfrühstück und Musik aus.

Gastronomisch stehen drei Bereiche zur Verfügung: das Bier- und Weindorf mit rund 1000 Sitzplätzen, der Biergarten „Pfälzer Herzi“ mit etwa 300 Plätzen und das Pfälzer Dorf ebenfalls mit etwa 300 Plätzen.

Neustart kam 2022

Das Pfalzfest ist seit 2022 der Nachfolger des Parkfestes. Die Lukom hat das Volksfest-Format zusammen mit dem Schaustellerunternehmen Göbel weiterentwickelt. Das Pfalzfest hat sich nach Angaben der Veranstalter zum größten Volksfest der Stadt mit Anziehungskraft in der ganzen Region entwickelt. Die Schausteller zeigten sich in den vergangenen vier Jahren mit den Besucherzahlen und den Umsätzen sehr zufrieden.