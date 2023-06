Das bis 25. Juni andauernde Pfalzfest vor der Eberthalle lockt am Donnerstag laut Veranstalter ganztägig mit dem „Ladies Day“, das heißt: Jede Dame erhält ein Pfalzfest-Präsent. Ab 17 Uhr ist Mallorca-Party mit DJ Danny Malle im Bier- und Weindorf plus Happy Hour. Am Freitag ist Happy Hour von 14 bis 15 Uhr, das bedeutet: einmal bezahlen, zweimal fahren. Ab 18 Uhr treten „who2ladies“ im Bier- und Weindorf auf, um 22.30 Uhr ist Feuerwerk. Mehr zum Programm im Netz unter www.lukom.com/pfalzfest.