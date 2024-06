Ein glanzvoller Auftakt ins Abschlusswochenende des Pfalzfests war das große Event-Feuerwerk, das am Freitagabend im Ebertpark gezündet wurde. Geöffnet hat das Pfalzfest noch am heutigen Samstag, 15. Juni, von 14 bis 24 Uhr, und am Sonntag, 16. Juni, von 13 bis 22 Uhr. Am Samstag spielen um 18 Uhr die „Schlagertanten“ mit DJ Waltraud. Am Sonntag tritt um 15 Uhr die „Schbreissel Band“ im Bier- und Weindorf auf.