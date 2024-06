Angenehmes Wetter bei gemäßigten Temperaturen hat dem Pfalzfest auf dem Festplatz am Ludwigshafener Ebertpark über den gesamten Zeitraum vom 7. bis 16. Juni eine rege Besucherresonanz beschert. Der Veranstalter zieht deshalb eine durchweg positive Bilanz.

„Der Angebotsmix aus attraktiven Fahrgeschäften, einladender Gastronomie und einem ansprechenden Rahmenprogramm – eingebettet in die herrliche Parklandschaft des Ebertparks –, macht den Besuch des Pfalzfestes für Menschen aus einem weiten Umkreis immer wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis“, sagt Pfalzfest-Veranstalter Andreas Göbel. Specials wie die beiden Weißwurstfrühstücke im Riesenrad sowie der Gottesdienst im Auto-Scooter seien bis auf den letzten Platz besetzt gewesen.

„Mit Andreas Göbel haben wir einen erfahrenen und bestens vernetzten Schausteller an unserer Seite, der bundesweit hervorragende Kontakte zu Betreibern moderner Fahrgeschäfte pflegt“, freut sich Christoph Keimes, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom, und Kooperationspartner beim Pfalzfest. Besucher des größten Ludwigshafener Volksfestes könnten so Jahr für Jahr mit einem immer wieder vollkommen neu zusammengestellten Angebotsportfolio überrascht und begeistert werden.

Großer Andrang am Eröffnungswochenende

Nach dem „hervorragend besuchten Eröffnungswochenende“ konnte das Pfalzfest laut Keimes auch unter der Woche eine „überaus erfreuliche Besucherresonanz“ erreichen. Allein schon der Blick auf die Nummernschilder der in der Umgebung geparkten Fahrzeuge habe gezeigt, dass das Pfalzfest einen Einzugsbereich bis weit in die Pfalz hinein hat und auch viele rechtsrheinische Besucherinnen und Besucher nach Ludwigshafen lockt.

Insbesondere „budgetfreundliche Sonderaktionen“ wie der Oma-Opa-Enkeltag am Montag und die Ladies Night am Donnerstag sind laut Lukom sehr erfolgreiche Veranstaltungen gewesen. Auch das erstmals an zwei Tagen durchgeführte Ballonglühen unter der Woche habe stimmungsvolle Akzente gesetzt und werde daher für das kommende Jahr wieder fest eingeplant.

Durchgehend friedlich

„Für einen hervorragend besuchten Mittwoch sorgte der Familientag mit Preisermäßigungen für alle und umfangreichem Bühnenprogramm für die Kleinen“, teilt die Lukom mit. Bewährte Publikumslieblinge seien zudem die Feuerwerke an beiden Pfalzfest-Freitagen gewesen. Im Bereich der Fahrgeschäfte habe insbesondere die erstmals gastierende Wildwasserbahn für teils riesigen Andrang gesorgt. Auch die Sicherheits- und Rettungskräfte vor Ort hätten die durchgehend friedliche Stimmung an allen Pfalzfest-Tagen genießen können und verzeichneten laut Lukom keinerlei Zwischenfälle.

Überhaupt seien die Besucherinnen und Besucher des Pfalzfestes „ein sehr angenehmes Publikum“ und einmal mehr schwärmt Andreas Göbel über die Qualitäten des Pfalzfestes im Ebertpark: „Für mich ganz persönlich einer der schönsten Festplätze in ganz Deutschland.“