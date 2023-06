Am Dienstag ist beim Pfalzfest vor der Eberthalle (noch bis 25. Juni) ab 15 Uhr Kinderfest mit „Melli und Nelli auf Sommertour“, es gibt ferner eine große Kindermitmachshow, und ab 18.30 Uhr spielen die „Zirkusmusikanten“ im Bier- und Weindorf, informiert die Marketinggesellschaft Lukom. Am Mittwoch ist Familientag mit ganztägig halben Fahrpreisen an allen Fahrgeschäften sowie Sonderangeboten an den Verkaufs- und Spielgeschäften. Ab 17 Uhr spielen „Zwoa Spitzbuam“ im Bier- und Weindorf. Mehr zum Programm im Netz unter www.lukom.com/pfalzfest.