„Als ein Zeichen der Toleranz und Freiheit“ hat die städtische Marketinggesellschaft Lukom den von ihr vermarkteten Pfalzbau am Mittwochabend in den Farben des Regenbogens erstrahlen lassen. Eine Aktion anlässlich des Fußball-EM-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn (2:2), die laut Markus Lemberger, Leiter der Unternehmenskommunikation, in den Sozialen Netzwerken sehr gut angekommen ist. „Ohne die Aktion aktiv zu bewerben, haben wir auf Facebook 5500 Menschen erreicht. In der ersten Stunde gab es 100 Likes, insgesamt waren es 300. Die Nachricht wurde 26 Mal geteilt.“

Lemberger zufolge soll der Pfalzbau noch einige Abend in den Regenbogenfarben leuchten und die Beleuchtung des Gebäudes künftig grundsätzlich eine größere Rolle spielen als bisher. Hintergrund: Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hatte es der Stadt München am Mittwoch untersagt, die Allianz-Arena in den Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Die Regenbogenfarben sollten als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen und auch als Zeichen des Protests gegen die Benachteiligung von Homosexuellen und Transsexuellen in Ungarn. Die Uefa lehnte den Antrag des Münchner Stadtrats ab. Das löste eine Welle der Kritik aus.