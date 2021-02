„Mit Abstand de Beschde!“ ist der Titel eines Abends mit Christian „Chako“ Habekost live aus dem Pfalzbau in Ludwigshafen. Er soll am Freitag, 19. Februar, um 19.30 Uhr über Facebook und Youtube gestreamt werden und kostenlos zu sehen sein. „Das Publikum is zwar e bissel weiter weg wie sonscht, awwer trotzdem is alles live un direkt. Do kribbelt’s dann schunn e bissel, weeschwie’schmään?“, sagt der in Bad Dürkheim lebende Comedian. Zu finden ist der Stream unter www.youtube.com/user/ludwigshafenamrhein.