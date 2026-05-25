Jane Austen für die Bühne: D as Volkstheater Rostock gastierte mit Isobel McArthurs Komödie „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau.

Gut zwei Jahrhunderte alt und irgendwie jung geblieben ist „Stolz und Vorurteil“, Jane Austens Romanklassiker, der die Frauen das Heft in die Hand nehmen lässt. Gerade einmal knappe acht Jahre zählt hingegen „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ von der schottischen Schauspielerin und Autorin Isobel McArthur. 2018 in Glasgow uraufgeführt, hängt in den Kulissen der jungen Rostocker Inszenierung das einzig bekannte Porträt von Jane Austen, abgewandelt in den Farben, ein bisschen so, als wäre es ein Siebdruck von Andy Warhol. An der Seite steht eine Jukebox, denn McArthur verwandelt Jane Austen in Pop.

Fünf Schauspielerinnen übernehmen sämtliche Rollen im Stück. Dabei sind es allein schon fünf Töchter, die Mrs Bennet verheiraten muss, damit der Stand und bescheidene Wohlstand der kleinen, britischen Familie gewahrt bleiben. Elizabeth („Lizzi“), Jane, Mary, Catherine („Kitty“) und Lydia heißen sie und sorgen, solange sie noch ledig sind, für die nervöse Anspannung ihrer Mutter. Denn falls sie es nicht schaffen sollten, einen Ehemann zu finden, bevor Mr. Bennet, ihr Vater, stirbt, stehen alle mit leeren Händen da.

Im England der damaligen Regency-Ära durften Frauen nämlich weder Geld noch Besitz erben, das heißt die Mädchen dürften nur dann in ihrem eigenen Haus wohnen bleiben und von den mageren Ersparnissen ihres eigenen Vaters leben, wenn es mindestens einer von ihnen gelänge, einen Gatten zu finden, der das Eigentum für sie alle erbt. „Warum habe ich keine Söhne bekommen?!“ stöhnt Mrs Bennet da durchaus nachfühlbar.

Zu den fünf Töchtern kommen im Stück noch fünf weibliche Hausangestellte, die als Erzählerinnen und Kommentatorinnen tatsächlich Übersichtlichkeit eher gewährleisten, als sie zu gefährden. „Sie werden uns nicht kennen“, sagen die Namenlosen, aber „wir kommen alle in Jane Austens Romanen vor“. Sei es, dass eine der ihren in „Mansfield Park“ einmal einen Pudding servieren durfte oder eine andere in „Verstand und Gefühl“ die Tür aufhalten für die „besseren“ Herrschaften, von denen die Romane in allerallererster Linie erzählen. Unsichtbare dienstbare Geister sozusagen, sichtbar gemacht zunächst einmal von Jo Baker in seiner „Stolz und Vorurteil“-Adaption „Im Hause Longbourn“. Erst danach von Isobel McArthur und schließlich, in Rostock und nun Ludwigshafen, den fünf Schauspielerinnen Klara Eham, Ellen Neuser, Undine Schmiedl, Malin Steitz sowie Anne Wolf.

Eine Handvoll, noch dazu altersähnliche Akteurinnen in einer Vielzahl von weiblichen und männlichen Rollen, und dennoch fällt es in der weitgehend gelungenen Inszenierung des Mannheimers Daniel Pfluger anfangs erstaunlich leicht, den Überblick zu behalten. Bis zu fünf Figuren verkörpern die nimmermüden Darstellerinnen jeweils, und die kleinste unter ihnen findet den größten Anklang. Malin Steitz ist sowohl als Mary als auch als deren jüngere Schwester Lydia Bennet zu sehen, als Dienstmädchen Anne, als gebeugter Pfarrer Collins und die alte Mrs Gardiner oder kurz „Tante G-Punkt“ im Stück. Als gebürtige Berlinerin ist die Schauspielerin gleichwohl irgendwie mit der Pfalz verbandelt und bringt im Pfalzbau viel Dialekt und selbst die Elwetritsche in ihr echt komisches Spiel, das sie zur Sympathieträgerin des einheimischen Publikums werden lässt.

Immer wieder wird die Jukebox gedrückt, und so singen sie alle, gemeinsam, im Duett oder solo. Mr. Bingley, der, ledig, reich, jung und gutaussehend, den Bennets die größte Hoffnung bereitet, der arrogante Mr. Darcy, der eigentlich gar nicht den Mund auftun möchte, und Mutter Bennet und ihre Töchter sowieso.

Von Elvis Costello („Everyday I Write the Book“) bis Candi Staton („Young Hearts Run Free“) reicht ihre gelungene Songauswahl, die viel Raum bietet für den Ausdruck ihrer großen Gefühle, Liebesnöte und Wirtschaftsinteressen, und die Story aus der Vergangenheit annähernd in unsere Gegenwart holt.

Der alte Liebesroman mit feinem Humor wird zur lauten musikalischen Liebeskomödie, in der sich freilich nach wie vor Jane Austens „allgemein anerkannte Wahrheit“ behauptet, wonach „ein alleinstehender Mann, der im Besitz eines großen Vermögens ist, eine Frau braucht“.