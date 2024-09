Diese Zahlen haben den Intendanten der Ludwigshafener Pfalzbau-Bühnen, Tilman Gersch, selbst überrascht: In der letzten Saison war das Theater wieder fast so gut frequentiert wie vor der coronabedingten Schließung der Veranstaltungshäuser. 53.138 Besucher kamen in den Pfalzbau im Vergleich zu 55.234 in der Saison 2018/2019. „Ich bin platt! Wir haben die Zahlen gehalten trotz des demografischen Wandels und der Pandemie. Viele Häuser haben das nicht geschafft. Kennen Sie den internen Spruch in der Theaterwelt: 50 Prozent ist das neue Ausverkauft?“, erzählt er im großen RHEINPFALZ-Interview. Zahlreiche Krisen hatte der 60-Jährige zu bewältigen, denn er musste dem Nationaltheater Mannheim 108 Veranstaltungstage in seinem Haus einräumen, während die Mannheimer Spielstätte saniert wird. Im Vorfeld hatte er befürchtet, dass sich dies nachteilig auf die Abonnements und seine Mannschaft auswirken könne. Welche Bedenken sich bestätigt haben, sagt er im Gespräch und auch, warum ein Damoklesschwert über ihm schwebt. Das vollständige Interview lesen Sie hier. jel

Im Netz

Das Programm des Pfalzbaus mit allen Terminen unter https://www.theater-im-pfalzbau.de/.