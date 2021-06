„Als Zeichen der Toleranz und Freiheit erstrahlt der Pfalzbau in Ludwigshafen am Mittwochabend in den Farben des Regenbogens“, teilt Markus Lemberger mit. Er ist Leiter der Unternehmenskommunikation bei der städtischen Marketinggesellschaft Lukom. Hintergrund: Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hatte es der Stadt München untersagt, die Allianz-Arena in den Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Dort treffen am Mittwoch um 21 Uhr die Teams von Deutschland und Ungarn im letzten EM-Gruppenspiel aufeinander. Die Regenbogenfarben sollten als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen. Die Uefa lehnte den Antrag des Münchner Stadtrats ab.