Die Deutsche Stiftung Ehrenamt und Engagement hat im Ludwigshafener Pfalzbau Vereinsvertreter juristisch gewappnet. Dabei ging es auch um rechtliche Grauzonen.

Rechtsberatung klingt nicht sexy, ist für Vereine und Ehrenamtliche aber von großer Bedeutung. Das weiß auch die Deutsche Stiftung Ehrenamt und Engagement (DSEE). Sie war der Einladung von LUnited, BASF und Staatskanzlei nach Ludwigshafen gefolgt und machte im Pfalzbau rund 150 Vereine juristisch fit.

„Wir machen hier das kürzeste Jura-Studium der Welt“, warb Henning Baden von der DSEE. Spendenrecht, die Entlohnung von Ehrenamtlichen, Vereinsrecht und der Umgang mit der Musikrechteagentur Gema standen unter anderem auf dem Programm. „Wer in Vereinen Verantwortung trägt, steht vor vielen Fettnäpfchen“, sagte Anna Katharina Rapp, Leiterin des Gesellschaftlichen Engagements bei der BASF. Das sei ein Grund, warum Führungsämter in Vereinen immer schwerer besetzt werden: Gerade junge Menschen sehen vor allem den großen Berg der Verantwortung. „Auch deshalb haben wir vor zwei Jahren LUnited ins Leben gerufen.“ Denn die Vereine vermissten am meisten Beratung, Netzwerke und Wissensvermittlung. Dafür habe man einen Rahmen gesetzt. „Hier sind nun alle aufgerufen, sich zu engagieren.“

USA zum Vorbild nehmen?

Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) dankte dafür. Er war stolz darauf, dass es schon nach zwei Jahren gelang, die DSEE für die dritte bundesweite Veranstaltung dieser Art nach Ludwigshafen zu holen – mit Unterstützung der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung des Landes. „Das Ehrenamt wird immer wichtiger, weil der Staat in seinen Leistungen immer mehr an seine Grenzen stößt.“ Dabei könne die USA Vorbild werden: „Dort trägt sich das Ehrenamt als sogenannte Charity-Veranstaltungen noch viel stärker selbst.“ Das könne auch ein Weg in Deutschland sein.

DSEE-Vorstand Jan Holze, LUnited und BASF wollen die Vereine dafür stärken. „Man muss uns wie einen Marktplatz sehen, aber wir wollen nichts verkaufen, sondern wir wollen euch helfen“, erklärte er den Vereinsvertretern, die in den Pfalzbau gekommen waren. Dabei sei die Rechtsberatung nur ein Aspekt. „Es geht bei solchen Veranstaltungen auch immer ums Netzwerken“, erklärte Rapp, während Blettner zu einem entspannteren Umgang mit Recht und Gesetzen aufrief: „Nicht alles, was passieren kann, muss auch passieren.“ Auch das erklärten die sechs Experten der DSEE in ihren Workshops und im persönlichen Gespräch.

Rechtliche Grauzonen nutzen

„Es herrscht im Umgang mit der Bürokratie eine große Unsicherheit, alles richtig machen zu müssen“, erklärte Rudolf Storck, Präsident des Landessportbundes. Für Berufstätige in Vollzeit sei das praktisch nicht mehr leistbar. Er rief deshalb zu einer Entbürokratisierung in den Verwaltungen und im Vereinsrecht auf. Rechtliche Grauzonen müssten zur Erleichterung für die Vereine genutzt werden und nicht dazu, die Daumenschrauben noch härter anzuziehen, um damit Verantwortung auf die Ehrenamtsträger abzuladen. „Ich würde mir zum Beispiel bei einem Vorstandswechsel eine einzige Anlaufstelle für die Vereine wünschen. So wie ich auch bei der Kfz-Zulassungsstelle nur einen Anlaufpunkt habe, die alle Unterlagen bekommt, und dann kann ich Autofahren.“

Auch für solche Vorschläge hatte die DSEE den „Bürokratieab-Baum“ mitgebracht, an dem solche Ideen am Ende des langen Tages im Pfalzbau wie Blätter sprossen. Weitere Ideen des Jura-Kurzstudiums trugen die Vereinsvertreter mit nach Hause und in ihre Vereine in Ludwigshafen und der Metropolregion.