„Friedrich Ebert und die Goldenen Zwanziger“ ist das Thema bei der nächsten Ausgabe der Reihe „Wort und Wein“ im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau am Freitag, 5. November, 19.30 Uhr.

Zu Gast im Gläsernen Foyer ist an diesem von Intendant Tilman Gersch moderierten Abend der Geschäftsführer der Heidelberger Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Walter Mühlhausen. Im Gespräch wird die Biografie des gebürtigen Heidelbergers Friedrich Ebert beleuchtet, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt. Eberts ungewöhnliche politische Karriere vom Sattlergesellen zum ersten demokratisch gewählten deutschen Reichspräsidenten verdankt sich, so die Ankündigung, „seiner besonderen Persönlichkeit, die soziales Empfinden, Willensstärke und Volksnähe vereinte“. Neben seiner historischen Bedeutung soll es auch um Eberts Wirken in unserer Region gehen.

Geburtshaus in Heidelberg

In seinem Geburtshaus in der Heidelberger Altstadt befindet sich heute ein Museum, das an Eberts Leben erinnert und neben der Dauerausstellung auch regelmäßig Sonderausstellungen zeigt. Der Wein kommt vom 300 Jahre alten Traditionsweingut Seeger aus Leimen (VDP). Musikalisch und literarisch umrahmt wird die Veranstaltung von Uwe Kraus und Frank Rosenberger. Karten gibt es unter Telefon 0621 5042558.