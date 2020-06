Bei der „Night of Light“ in der Nacht auf Dienstag macht auch der Pfalzbau mit. Das obere Parkettfoyer und das Gläserne Foyer sollen laut Marketinggesellschaft Lukom in kräftigem Rot erstrahlen. Die bundesweite Initiative „Night of Light“ möchte auf die Lage der Veranstaltungswirtschaft hinweisen, die stark unter der Corona-Krise gelitten hat und immer noch leidet. Viele Veranstaltungshäuser und Spielstätten werden in dieser Nacht rot angestrahlt. „Die rote Farbe weist eindrucksvoll darauf hin, dass in unserer Branche ein Milliardenmarkt sowie Hunderttausende Arbeitsplätze gefährdet sind“, sagt Helmut Weilacher, Prokurist der Lukom. Neben dem Pfalzbau sind auch andere Häuser in der Region bei der „Night of Light“ dabei: in Ludwigshafen unter anderem das Hallenbad Nord, das Heinrich-Pesch-Haus und in Mannheim die SAP-Arena und der Rosengarten.